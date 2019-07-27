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В Україні припинені польоти вантажного перевізника «Європа Ейр». Фото: tickets.by

В Україні припинені польоти вантажного перевізника «Європа Ейр»

27 лип 2019, 12:09
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Державна авіаційна служба України заборонила здійснювати польоти вантажній авіакомпанії «Європа Ейр». Дана заборона вступила в силу з 00.00 години 27 липня 2019 року.

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Дію сертифікату вантажного перевізника «Європа Ейр» регулятор призупинив наказом від 26 липня. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державіаслужби.

Як наголошується у повідомленні регулятора, даний указ був прийнятий на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників і виробників авіаційної техніки, навчальних закладів із підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Проте, про причини такого рішення на даний момент не повідомляється. Як відомо, перевізник «Європа Ейр» здійснював вантажні авіаперевезення в основному на території ОАЕ. Літаки компанії базуються в аеропорту Кривого Рогу.

Нагадаємо, що раніше в Чехії були заборонені польоти двох авіакомпаній Російської Федерації — «Аерофлот» і «Уральські авіалінії». Таке рішення чеські власті ухвалили після надання невигідних умов для чеського перевізника у РФ.

Джерело: Ракурс


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