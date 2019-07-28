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Стрілянина сталася в Нью-Йорку. Фото: Wikimedia Commons

У Нью-Йорку невідомий влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є загиблий, 11 осіб постраждали (ВІДЕО)

28 лип 2019, 09:51
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Стрілянина на дитячому майданчику у Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) сталася під час проведення вуличного свята.

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Збройний інцидент відбувся у районі Бруклін. Внаслідок події поранення дістали 11 осіб, один із постраждалих загинув від вогнепальних поранень. Інших госпіталізували до лікарень, деякі з них у важкому стані. Про це 28 липня повідомляє Lenta.ru із посиланням на Newsday.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці. Особа стрільця та його мотиви наразі невідомі. Співробітники поліції розшукують нападника. Правоохоронці вже виявили кинуту їм зброю.

Нагадаємо, 17 червня в американському штаті Пенсильванія сталася стрілянина на випускному. Внаслідок трагічних подій одна особа загинула і ще семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — четверо неповнолітніх у віці 15−17 років.

Джерело: Ракурс


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