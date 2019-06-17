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Ракурс
У США на випускному застрелили людину, є поранені. Фото: UA.NEWS

У США на випускному застрелили людину, є поранені

17 чер 2019, 09:09
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Стрілянина на випускному сталася напередодні в американському штаті Пенсильванія. В результаті трагічних подій одна особа загинула і ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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На випускному перебувало 60 осіб. Стрілка поки не затримали. Поліція штату веде пошуки підозрюваного в стрілянині. Про це повідомляє NBC, передає «РБК-Україна».

Серед постраждалих є четверо неповнолітніх у віці 15−17 років. За словами лікарів, вогнепальні поранення неповнолітніх не становлять загрози для їхніх життів.

Зазначимо, що раніше в штаті Вірджинії в будівлі муніципального центру сталася стрілянина, в результаті якої загинули 12 осіб і ще шестеро отримали поранення. Серед поранених був поліцейський.

Також в американській столиці (Вашингтон) п’ятеро осіб постраждали в результаті стрілянини. Один з поранених перебував у важкому стані.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США підстрелили підозрілого чоловіка, який намагався проникнути на територію Білого дому відразу після відходу Трампа з галявини. Його знешкодили спеціальні агенти секретної служби.


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