У США на випускному застрелили людину, є поранені. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n123252-u-ssha-na-vypusknomu-zastrelyly-ludynu-ie-poraneni.html

Ракурс

Стрілянина на випускному сталася напередодні в американському штаті Пенсильванія. В результаті трагічних подій одна особа загинула і ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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На випускному перебувало 60 осіб. Стрілка поки не затримали. Поліція штату веде пошуки підозрюваного в стрілянині. Про це повідомляє NBC, передає «РБК-Україна».

Серед постраждалих є четверо неповнолітніх у віці 15−17 років. За словами лікарів, вогнепальні поранення неповнолітніх не становлять загрози для їхніх життів.

Зазначимо, що раніше в штаті Вірджинії в будівлі муніципального центру сталася стрілянина, в результаті якої загинули 12 осіб і ще шестеро отримали поранення. Серед поранених був поліцейський.

Також в американській столиці (Вашингтон) п’ятеро осіб постраждали в результаті стрілянини. Один з поранених перебував у важкому стані.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США підстрелили підозрілого чоловіка, який намагався проникнути на територію Білого дому відразу після відходу Трампа з галявини. Його знешкодили спеціальні агенти секретної служби.