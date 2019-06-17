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Ракурс
В США на выпускном застрелили человека, есть раненые. Фото: UA.NEWS

В США на выпускном застрелили человека, есть раненые

17 июн 2019, 09:09
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Стрельба на выпускном произошла накануне в американском штате Пенсильвания. В результате трагических событий один человек погиб и еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

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На выпускном находились 60 человек. Стрелка пока не задержали. Полиция штата ведет поиски подозреваемого в стрельбе. Об этом сообщает NBC, передает «РБК-Украина».

Среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет. По словам врачей, огнестрельные ранения несовершеннолетних не представляют угрозы для их жизней.

Отметим, что ранее в штате Вирджинии в здании муниципального центра произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек и еще шестеро получили ранения. Среди раненых был полицейский.

Также в американской столице (Вашингтон) пять человек пострадали в результате стрельбы. Один из раненых находился в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США подстрелили подозрительного мужчину, который пытался проникнуть на территорию Белого дома сразу после ухода Трампа с лужайки. Его обезвредили специальные агенты секретной службы.


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