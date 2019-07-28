Стрельба произошла в Нью-Йорке. Фото: Wikimedia Commons

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Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) произошла во время проведения уличного праздника.

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Вооруженный инцидент произошел в районе Бруклин. В результате происшествия ранения получили 11 человек, один из пострадавших погиб от огнестрельных ранений. Остальных госпитализировали в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Об этом 28 июля сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newsday.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Личность стрелка и его мотивы пока неизвестны. Сотрудники полиции разыскивают нападавшего. Правоохранители уже обнаружили брошенное им оружие.

Напомним, 17 июня в американском штате Пенсильвания произошла стрельба на выпускном. В результате трагических событий один человек погиб и еще семь получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — четыре подростка в возрасте 15−17 лет.