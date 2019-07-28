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Ракурс
Митрополит Епифаний. Фото: ПЦУ в «Фейсбук»

Крестный ход ПЦУ проходит в Киеве ко дню крещения Руси (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 июл 2019, 10:27
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Православная церковь Украины 28 июля, впервые после получения автокефалии, проводит крестный ход к празднику крещения Руси.

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В 2019 году отмечается 1031-а годовщина этого великого события для верующих. Празднование началось в 8.30 — в Софийском соборе состоялась Божественная литургия, службу провел митрополит ПЦУ Епифаний. Об этом сообщается на странице церкви в Facebook.

С 10:30 паломники должны пройти Крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру. Верующие отправятся от Софийского собора к Владимирскому проезду, а затем через улицу Трехсвятительскую пройдут в парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

Сегодня в столице с 11.00 до 13.30 перекроют движение всех видов транспорта Владимирским проездом — от Софийской до Михайловской площади. В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что во время Крестного хода в 2019 году ожидается около 20 тыс. участников.

Напомним, 27 июля Украинская православная церковь провела в Киеве крестный ход по случаю 1031 годовщины крещения Руси.

Источник: Ракурс


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