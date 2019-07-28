Вакуумный поезд Hyperloop. Фото: Wired

https://racurs.ua/n124854-amerikancy-postroyat-v-saudovskoy-aravii-uchastok-vakuumnogo-tonnelya-hyperloop.html

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Американская компания Virgin Hyperloop One построит на территории Саудовской Аравии тестовый участок транспортной системы Hyperloop.

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Планируется построить 35 км испытательной дорожки для вакуумного поезда, соглашение о строительстве уже принято с правительством Саудовской Аравии. Также планируется строительство производственного завода и научно-исследовательского и опытно-конструкторского предприятий. Об этом сообщает BBC.

В компании Virgin Hyperloop One заявили, что новая технология сможет сократить время путешествия от Эр-Рияда до города Джедда на западе страны до 76 мин. Сейчас этот путь преодолевается за 10 часов.

Как известно, Гиперлуп — проект разновидности вакуумного поезда, что впервые был предложен американскими инженерами Джеймсом Пауелом и Гордоном Денби в 2003 году, которые являются разработчиками маглева с использованием сверхпроводников.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 14 июня 2018 года подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в сфере внедрения технологии Hyperloop в Украине.