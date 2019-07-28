Военные учения в зоне ООС. Фото: ООС в Facebook

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Масштабные военные учения провели бойцы операции Объединенных сил на Донбассе.

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Три дня подряд в районе проведения ООС проходили тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад. Армия отрабатывала действия по планированию и принятию решений в условиях резкой смены военной обстановки. Об этом 28 июля сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Танкисты отрабатывали марш на одном из полигонов Донецкой области и переправлялись через водную преграду по паромной переправе. Пилоты вертолетов отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях.

В военных учениях участвовали и самолеты Воздушных сил ВСУ. Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 не только прикрывали переправу танкового подразделения, но и имитировали удар по противнику.

Напомним, в июне на Донбассе состоялись военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Экипажам танков приходилось на ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.