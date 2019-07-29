Як реформують СБУ, розповів Данилюк. Фото: "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n124883-yak-reformuut-sbu-rozpoviv-danyluk.html

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Про реформу Служби безпеки України, яку в команді президента Володимира Зеленського планують запровадити найближчим часом, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

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Серед нових законопроектів, які готуються в рамках реформування різних структур державного управління України, є й ті, що стосуються реформи СБУ. Про деталі реформи цього силового відомства Данилюк розповів в інтерв’ю 24 каналу.

За словами Данилюка, СБУ має стати потужнішою, однак лише в одній ключовій сфері. Йдеться про контррозвідку, тобто діяльність, що здійснюється спеціальними органами держави для боротьби проти розвідок інших держав.

Також Данилюк анонсував ліквідацію додаткових функцій, які, за його словами, непритаманні СБУ. Зокрема, йдеться про залучення силовиків до вирішення проблем в економічній сфері та до боротьби з корупцією.

Данилюк розповів, що для реформування СБУ вже створив групу з експертів, яка дуже швидко працює. Крім цього, він зазначив, що ця робота має активну підтримку міжнародних партнерів України. Президент Зеленський теж підтримує таке реформування СБУ.

Насамкінець Данилюк заявив, що до створення законопроектів щодо реформування СБУ мають бути залучені її працівники, а також українські та західні партнери.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 червня звільнив трьох високопосадовців Служби безпеки України і призначив нового керівника Антитерористичного центру СБУ.