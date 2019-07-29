Річна норма ресурсів планети вже вичерпана людством. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124882-richna-norma-resursiv-planety-vje-vycherpana-ludstvom.html

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Річну норму ресурсів планети, які умовно можуть відновитися за рік, людство вже вичерпало до 29 липня 2019 року.

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Обсяги споживання біоресурсів розраховуються дослідниками із середини сімдесятих років. Отримані дані вони співвідносять зі здатністю екосистем відновлюватися. За результатами дослідження, із сьогоднішнього дня ми живемо в екологічний кредит. Про це повідомляє DW із посиланням на дані міжнародної організації «Глобальна мережа екологічного сліду» (Global Footprint Network, GFN).

Як повідомляють дослідники, щоб забезпечити потреби у природних ресурсах, людству потрібно вже 1,75 планети Земля. При цьому жителі різних країн використовують ресурси нашої планети зовсім по-різному. Наприклад, населення Німеччини у цьому плані не «економить», і якби все людство використовувало природні ресурси так само, як вони, то нам би знадобилося вже три Землі.

Найбільш нераціонально ресурси Землі витрачають жителі Катару — населення цієї країни почало жити в екологічний кредит з 11 лютого.

Нагадаємо, що на думку американських екологів, негативний вплив людини на природу, що є причиною зникнення природних екосистем, призведе до виникнення страшних хвороб і несприятливої епідеміологічної обстановки по всьому світу.