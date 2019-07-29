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Годовая норма ресурсов планеты уже исчерпана человечеством. Фото: YouTube

Годовая норма ресурсов планеты уже исчерпана человечеством

29 июл 2019, 11:44
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Годовую норму ресурсов планеты, которые условно может восстановиться за год, человечество уже исчерпало к 29 июля 2019 года.

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Объемы потребления биоресурсов расчитываются исследователями с середины семидесятых годов. Полученные данные они соотносят со способностью экосистем восстанавливаться. По результатам исследования, с сегодняшнего дня мы живем в экологический кредит. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные международной организации «Глобальная сеть экологического следа» (Global Footprint Network, GFN).

Как сообщают исследователи, чтобы обеспечить потребности в природных ресурсах, человечеству требуется уже 1,75 планеты Земля. При этом жители разных стран используют ресурсы нашей планеты совершенно по-разному. К примеру, население Германии в этом плане не «экономит», и если бы все человечество использовало природные ресурсы так же, как они, то нам бы понадобилось уже три Земли.

Наиболее нерационально ресурсы Земли расходуют жители Катара — население этой страны начало жить в экологический кредит с 11 февраля.

Напомним, что по мнению американских экологов, негативное влияние человека на природу, которое является причиной исчезновения природных экосистем, приведет к возникновению страшных болезней и неблагоприятной эпидемиологической обстановки по всему миру.


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