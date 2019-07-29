В Иране разрешили официально осуществлять майнинг криптовалют

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Ракурс

Власти Ирана позволила осуществлять майнинг (добыча путем сложных математических расчетов) криптовалют.

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Соответствующий закон одобрило правительство страны, сообщает агентство Mehr.

Майнингом криптовалют можно будет заниматься как промышленной деятельностью, для этого нужно будет получить лицензию от Министерства промышленности, шахт и торговли.

Эта деятельность будет облагаться налогами, однако лица, которые будут заниматься продажей добытой криптовалюты за границу и передавать часть выручки государству, будут иметь льготы.

Использование криптовалют во внутренних транзакциях не допускается.

Также отмечается, что лица, использующие криптовалюты, должны осознавать их риски, поскольку правительство и банковская система страны не предоставляют никаких гарантий относительно них.

По мнению экспертов, эти действия властей Ирана являются первым шагом к легализации криптовалют в стране. Ожидается, что криптовалюты могут использоваться как средство для смягчения последствий жестких экономических санкций против Ирана.

Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. В декабре 2017 года стоимость этой криптовалюты преодолела отметку в 20 тыс. долл., однако с тех пор цена значительно упала и постоянно колеблется. Так, сейчас цена биткоина составляет более 9,6 тыс. долл. США, упав за минувшие выходные почти на 1 тыс. долл.

Напомним, недавно эксперты признали, что биткоин так и не стал значимой валютой.