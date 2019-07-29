В Ірані дозволили офіційно здійснювати майнінг криптовалют

https://racurs.ua/ua/n124880-mayning-kryptovalut-dozvolyly-v-irani.html

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Влада Ірану дозволила здійснювати майнінг (добування шляхом складних математичних розрахунків) криптовалют.

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Відповідний закон схвалив уряд країни, повідомляє агентство Mehr.

Майнінгом криптовалют можна буде займатися як промисловою діяльністю, для цього потрібно буде отримати ліцензію від Міністерства промисловості, шахт та торгівлі.

Ця діяльність буде обкладатися податками, проте особи, котрі займатимуться продажем добутої криптовалюти за кордон і передаватимуть частину виручки державі, матимуть пільги.

Використання криптовалют у внутрішніх транзакціях не дозволяється.

Також наголошується, що ті хто використовує криптовалюти, повинні усвідомлювати їхні ризики, оскільки уряд та банківська система країни не надають жодних гарантій щодо них.

На думку експертів, ці дії влади Ірану є першим кроком до легалізації криптовалют у країні. Очікується, що криптовалюти можуть використовуватися як засіб для пом’якшення наслідків жорстких економічних санкцій проти Ірану.

Найпопулярнішою криптовалютою у світі є біткоїн. У грудні 2017 року вартість цієї криптовалюти подолала позначку в 20 тис. дол., однак з того часу ціна значно впала й постійно коливається. Так, наразі ціна біткоїна становить понад 9,6 тис. дол. США, впавши за минулі вихідні майже на 1 тис. дол.

Нагадаємо, нещодавно експерти визнали, що біткоїн так і не став значущою валютою.