Юрій Крисін, фото: Insider

https://racurs.ua/ua/n124879-brygadyr-titushok-krysin-nevdovzi-moje-vyyty-z-v-yaznyci-zmi.html

Ракурс

Невдовзі з в’язниці за «договорняком» може вийти так званий «бригадир тітушок» Юрій Крисін, фігурант справи про вбивство журналіста видання «Вісті» В’ячеслава Веремія, вчиненого в 2014 році під час подій Майдану.

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Про це повідомляє видання Insider з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Так, за інформацією джерел, Крисін допомагає уникнути відповідальності у справі Майдану кримінальному авторитету Аремену Саркісяну, також відомому як «Армен Горлівський». Так, джерело розповіло виданню, що раніше в місце, де відбуває покарання Крисін, прибула делегація для проведення переговорів з ним щодо справи Саркісяна, якого підозрюють в організації «ескадронів смерті», котрі нападали на учасників Майдану, викрадали і вбивали їх.

Підозри щодо Саркісяна багато в чому базуються на свідченнях Крисіна.

Зазначається, що Крисін у своїх свідченнях є досить вибірковим, залежно від відносин з тими чи іншими кримінальними угрупованнями. Тому можна припустити, що раніше його відносини з Саркісяном були не дуже теплими.

Але останнім часом ситуація різко змінилася. Зокрема, Крисін заявив про хибність його показань щодо Саркісяна. Більш того, за відомостями джерела видання, Крисін зараз документально оформляє заяву про те, що він нібито обмовив Саркісяна, оскільки заборгував йому велику суму грошей.

На думку джерела, Крисіну було обіцяно щось, через що в нього з’явилася впевненість у швидкому виході на волю, його поведінка під час останніх судових процесів, де він бере участь за допомогою відеозв’язку, змінилася — він грубіянить, кричить і насміхається над іншими учасниками, а також імітує проблеми зі зв’язком.

Розгляд касаційної скарги захисту Крисина стосовно його вироку у справі про вбивство Веремія призначено на 30 липня.

Крисіна в 2018 році Апеляційний суд Києва засудив до п’яти років тюремного ув’язнення. Спочатку він був засуджений до чотирьох років умовно.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Крисіна виявили в дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця, де він, імовірно, переховувався, намагаючись уникнути розгляду його справи Апеляційним судом Києва.