Юрий Крысин, фото: Insider

https://racurs.ua/n124879-brigadir-titushek-krysin-vskore-mojet-vyyti-iz-turmy-smi.html

Ракурс

Вскоре из тюрьмы по «договорняку» может выйти так называемый «бригадир титушек» Юрий Крысин, фигурант дела об убийстве журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремия, совершенного в 2014 году во время Майдана.

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Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, по информации источников, Крысин помогает избежать ответственности по делу Майдана криминальному авторитету Аремену Саркисяну, также известному как «Армен Горловский». Так, источник рассказал изданию, что ранее в место, где отбывает наказание Крысин, прибыла делегация для проведения переговоров с ним относительно дела Саркисяна, которого подозревают в организации «эскадронов смерти», нападавших на участников Майдана, похищавших и убивавших их.

Подозрения относительно Саркисяна во многом базируются на свидетельствах Крысина.

Отмечается, что Крысин в своих показаниях является достаточно выборочным, в зависимости от отношений с теми или иными криминальными группировками. Поэтому можно предположить, что ранее его отношения с Саркисяном были не очень теплыми.

Но в последнее время ситуация резко изменилась. В частности, Крысин заявил о ложности его показаний относительно Саркисяна. Более того, по сведениям источника издания, Крысин сейчас документально оформляет заявление о том, что он якобы оговорил Саркисяна, поскольку задолжал ему крупную сумму денег.

По мнению источника, Крысину было обещано что-то, из-за чего у него появилась уверенность в скором выходе на свободу, его поведение во время последних судовых процессов, где он участвует при помощи видеосвязи, изменилось — он хамит, кричит и насмехается над другими участниками, а также имитирует проблемы со связью.

Рассмотрение кассационной жалобы защиты Крысина относительного его приговора по делу об убийстве Веремия назначено на 30 июля.

Крысин в 2018 году Апелляционным судом Киева осужден на пять лет тюремного заключения. Первоначально он был осужден к четырем годам условно.

Напомним, в феврале 2018 года Крысина обнаружили в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца, где он, вероятно, скрывался, пытаясь избежать рассмотрения его дела Апелляционным судом Киева.