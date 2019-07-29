Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
У Зеленского определились с поставками воды и электроэнергии в Крым. Фото: Sharknews

У Зеленского определились с поставками воды и электроэнергии в Крым

29 июл 2019, 10:45
999

Loading...

В команде президента Украины Владимира Зеленского определились с поставками воды и электроэнергии в Крым, аннексированный Российской Федерацией в марте 2014 года.

Позиция, связанная с непоставками воды по Северо-Крымскому каналу в аннексированный Крым, является правильной и верной. Об этом заявил Антон Кориневич, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, во время интервью изданию «Сегодня».

Он отметил, что Украина должна продолжать применять механизмы для давления на государство-оккупанта, для которой поставки воды на территорию Крыма является важной, потому что это влияет на хозяйственную деятельность.

По мнению Кориневича, в ближайшее время произойдут определенные изменения в этом подходе, но речь о подаче воды на оккупированный полуостров не идет.

В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция, — отметил Кориневич.

По его словам, Офис президента Украины имеет такую ​​же позицию и по поставкам электрической энергии с материковой Украиной в Крым.

Напомним, что лидеры Европейского Союза осудили аннексию Крыма и заявили, что подобные действия являются вызовом международной безопасности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 29 июля: реформа СБУ от Зеленского, начальник полиции Днепропетровщины лишился должности

В понедельник, 29 июля, представители команды президента Владимира Зеленского сообщили детали предстоящего реформирования Службы безопасности Украины и рассказали о будущей коалиции и министерских креслах

Новости Украины
22:18
Новости партнеров
Загрузка...