У Зеленского определились с поставками воды и электроэнергии в Крым. Фото: Sharknews

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В команде президента Украины Владимира Зеленского определились с поставками воды и электроэнергии в Крым, аннексированный Российской Федерацией в марте 2014 года.

Позиция, связанная с непоставками воды по Северо-Крымскому каналу в аннексированный Крым, является правильной и верной. Об этом заявил Антон Кориневич, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, во время интервью изданию «Сегодня».

Он отметил, что Украина должна продолжать применять механизмы для давления на государство-оккупанта, для которой поставки воды на территорию Крыма является важной, потому что это влияет на хозяйственную деятельность.

По мнению Кориневича, в ближайшее время произойдут определенные изменения в этом подходе, но речь о подаче воды на оккупированный полуостров не идет.

В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция, — отметил Кориневич.

По его словам, Офис президента Украины имеет такую ​​же позицию и по поставкам электрической энергии с материковой Украиной в Крым.

Напомним, что лидеры Европейского Союза осудили аннексию Крыма и заявили, что подобные действия являются вызовом международной безопасности.