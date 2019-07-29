В Кабуле 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в вице-президенты. Фото: "Известия"

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В Кабуле нападение на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха унесло жизни 20-ти человек, и еще около 50-ти получили ранения, в том числе и сам кандидат.

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Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в 16.40 по местному времени. По данным МВД Афганистана, за время шестичасовой перестрелки с боевиками удалось спасти 150 мирных жителей. Кроме того, четырех боевиков, обстреливающих здание, убили. Об этом информирует «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение местных властей.

Нападение началось со взрыва — боевики заминировали автомобиль, который находился неподалеку от офиса Салеха и политического движения, которое он возглавляет. После этого начался обстрел здания, который совершали по меньшей мере четыре боевика.

Политик во время обстрела находился в здании и получил ранение. Кроме того, травмы получили еще около 50 человек.

В данный момент ответственность за нападение не взяла ни одна группировка.

Напомним, что во время парламентских выборов в Афганистане прогремел ряд взрывов вблизи избирательных участков Кабула. Вследствие взрывов ранения получили несколько гражданских лиц, а также полицейские, которые пытались обезвредить самодельное взрывное устройство.