Посол Украины в США рассказал, как американцы оценивают политические изменения в нашем государстве

Валерий Чалый, фото: Газета «День»

https://racurs.ua/n124876-posol-ukrainy-v-ssha-rasskazal-kak-amerikancy-ocenivaut-politicheskie-izmeneniya-v-nashem.html

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Последние политические инициативы новых украинских властей по расширению люстрации на всех, кто занимал высокие государственные должности в течение последних пяти лет, вызвали настороженность в США.

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Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью агентству «Укринформ».

По словам Чалого, в США «хорошо помнят авторитарный режим Януковича», поэтому эту инициативу восприняли как люстрацию людей, которые были на Майдане, воевали в АТО и пришли на государственные должности в трудные времена, а не только как борьбу с коррумпированными политиками и чиновниками.

По словам посла, результаты нынешних украинских выборов, на которых новый президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» получили беспрецедентную поддержку, в США оценивают как новое окно возможностей для быстрого продвижения совместных инициатив.

Чалый отмечает, что в США после выборов появилась надежда, что по сути монопольный контроль президента над парламентом и правительством позволит достичь быстрых результатов.

Однако в Вашингтоне начали обращать большее внимание на подходы новой украинской власти, отмечает Чалый. Так, появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках, чему, в частности, способствовала инициатива о люстрации.

Поэтому задача властей и дипломатии в США — снять эту настороженность, — отмечает посол.

Чалый вскоре завершит свою миссию в Вашингтоне. Послом Украины в США его назначил пятый президент Украины Петр Порошенко в июле 2015 года. В июле этого года появился указ нового президента Украины Владимира Зеленского об увольнении ряда послов, в том числе и Чалого.

Напомним, в начале июля Чалый заявил, что визит Зеленского в США, во время которого состоится встреча украинского президента с его американским коллегой Дональдом Трампом, ожидается в августе-сентябре этого года.