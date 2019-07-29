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Ракурс
Валерій Чалий, фото: Газета «День»

Посол України в США розповів, як американці оцінюють політичні зміни в нашій державі

29 лип 2019, 09:57
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Останні політичні ініціативи нової української влади щодо розширення люстрації на всіх, хто обіймав високі державні посади впродовж останніх п’яти років, викликали настороженість в США.

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Про це посол України в США Валерій Чалий розповів в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За словами Чалого, у США «добре пам’ятають авторитарний режим Януковича», тому цю ініціативу сприйняли як люстрацію людей, які були на Майдані, воювали в АТО й прийшли на державні посади у важкі часи, а не лише як боротьбу з корумпованими політиками та чиновниками.

За словами посла, результати цьогорічних українських виборів, на яких новий президент Володимир Зеленський та його партія «Слуга народу» здобули безпрецедентну підтримку, у США оцінюють як нове вікно можливостей для швидкого просування спільних ініціатив.

Чалий зазначає, що в США після виборів з’явилося сподівання, що по суті монопольний контроль президента над парламентом і урядом дозволить досягти швидких результатів.

Проте у Вашингтоні почали звертати більшу увагу на підходи нової української влади, зазначає Чалий. Так, з’явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках, чому, зокрема, посприяла ініціатива щодо люстрації.

Тому завдання влади й дипломатії в США — зняти цю настороженість, — наголошує посол.

Чалий невдовзі завершить свою місію у Вашингтоні. Послом України в США його призначив п’ятий президент України Петро Порошенко в липні 2015 року. У липні цього року з’явився указ нового президента України Володимира Зеленського про звільнення низки послів, серед них і Чалого.

Нагадаємо, на початку липня Чалий заявив, що візит Зеленського до США, під час котрого відбудеться зустріч українського президента з його американським колегою Дональдом Трампом, очікується у серпні-вересні цього року.


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