Трамп обрав нового главу національної розвідки США. Фото: medium.com

https://racurs.ua/ua/n124875-tramp-obrav-novogo-glavu-nacionalnoyi-rozvidky-ssha.html

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Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter повідомив про відставку глави національної розвідки Сполучених Штатів Дена Коутса.

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Цю інформацію підтвердив і сам Коутс, подякувавши Трампу. Крім того, він заявив, що задоволений досягненнями національної розвідки і більш широкого розвідувального співтовариства США. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на лист Коутса, опублікований низкою американських ЗМІ.

Свій пост Коутс покине 15 серпня цього року. Чинний глава нацрозвідки заявив, що американське розвідувальне співтовариство зараз сильніше, ніж будь-коли. Він також зазначив, що для нього було привілеєм служити США в якості директора національної розвідки, але на даному етапі прийшов час «перейти до нової чолі його життя».

Як повідомив Трамп, після відставки Коутса на його місце він має намір призначити Джона Реткліфф — республіканця із Техасу. До речі, Коутс був тим чиновником, який не боявся суперечити Трампу, а Редкліфф, у свою чергу, вважається одним із завзятих захисників американського президента.

Нагадаємо, що у США очікують візиту президента України. Інформацію про запрошення Володимира Зеленського від президента Трампа підтвердив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів із питань України Курт Волкер на брифінгу у Києві.