Трамп избрал нового главу национальной разведки США. Фото: medium.com

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о скорой отставке главы национальной разведки Соединенных Штатов Дэна Коутса.

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Эту информацию подтвердил и сам Коутс, поблагодарив Трампа. Кроме того, он заявил, что доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо Коутса, опубликованное рядом американских СМИ.

Свой пост Коутс покинет 15 августа этого года. Действующий глава нацразведки заявил, что американское разведывательное сообщество сейчас сильнее, чем когда-либо. Он также отметил, что для него было привилегией служить США в качестве директора национальной разведки, но на данном этапе пришло время «перейти к новой главе его жизни».

Как сообщил Трамп, после отставки Коутса на его место он намерен назначить Джона Рэтклиффа — республиканца из Техаса. К слову, Коутс был тем чиновником, который не боялся перечить Трампу, а Рэдклифф, в свою очередь, считается одним из рьяных защитников американского президента.

Напомним, что в США ожидают визита президента Украины. Информацию о приглашении Владимира Зеленского от президента Трампа подтвердил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве.