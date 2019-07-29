Жертвами стрельбы на фестивале еды в Калифорнии стали по меньшей мере четыре человека, фото: Patch

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Ракурс

На фестивале еды Gilroy Garlic, который проходил неподалеку от американского города Сан-Хосе, произошла стрельба.

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В результате по меньшей мере четыре человека погибли, сообщает агентство BNO News.

Сначала появилась информация, что бригадам скорой помощи сообщили об 11 погибших. Однако, по уточненной информации местной полиции, погибли четыре человека, среди которых и подозреваемый, еще 15 человек ранены.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. По словам свидетелей, были осуществлены десятки выстрелов.

На место стрельбы прибыло большое количество сотрудников служб экстренной помощи, включая вертолеты и тяжело вооруженную полицию.

Очевидцы сообщают, что стрелком был молодой белый мужчина, который открыл огонь по одной из палаток фестиваля, прежде чем бросился убегать с места происшествия. Вероятно, он также есть среди погибших, однако не исключено, что был еще один стрелок.

Так, по сообщениям местных СМИ, в районе неподалеку фестиваля через два часа после инцидента были слышны громкие хлопки — возможно, это были звуки выстрелов.

Основанный в 1979 году Gilroy Garlic является одним из крупнейших фестивалей еды в США. Он длится три дня и проходит в городе Гилрой, примерно в 50 км к югу от Сан-Хосе.

Напомним, недавно в Нью-Йорке один человек погиб и еще 11 пострадали в результате стрельбы на детской площадке.