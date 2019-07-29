Дональд Трамп стал президентом США в возрасте 70 лет, фото: Haberturk

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Возраст не является важным фактором для оценки пригодности кандидатов в президенты к занятию самой главной должности в стране.

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Такие результаты первого в истории исследования, оценивающего долголетие и вероятность выживания кандидатов, стремящихся попасть в Белый дом, сообщает пресс-служба Американской федерации исследований старения.

Возраст — это всего лишь число, — отмечают исследователи.

В последнее время в США возникла общественная дискуссия по поводу возможности введения верхних возрастных ограничений для кандидатов в президенты. Последние социологические исследования показывают, что четыре из десяти опрошенных поддерживают эту инициативу.

Дело в том, что четверо ведущих претендентов в обоих главных партиях страны уже преодолели отметку в 70 лет: сенаторы Джо Байден (76 лет), Берни Сандерс (77 лет) и Элизабет Уоррен (70 лет) от Демократической партии, а также действующий президент республиканец Дональд Трамп (73 года), ставший в 2016 году самым старым избранным президентом США в возрасте 70 лет. В целом, семь из 27 кандидатов, которые сейчас участвуют в выборах, будут старшими 70 лет на день инаугурации в январе 2021 года. Это увеличивает шансы того, что старейший из когда-либо избранных президентов США может быть приведен к присяге в тот день.

Ученые использовали данные национальной демографической статистики Соединенных Штатов для оценки продолжительности жизни, продолжительности здоровья (лет здорового образа жизни), продолжительности жизни инвалидов и вероятности выживания граждан США в течение четырех и восьми лет с показателями, соответствующими показателями всех 27 текущих кандидатов на следующие два избирательных цикла.

Научно обоснованные оценки исследования показывают, что почти все кандидаты соответствуют критериям жизни в здоровом состоянии и без инвалидности не только на первый, но и на второй срок.

С оценками для каждого из кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Тем не менее, приведенные здесь оценки (благоприятные или неблагоприятные) не следует интерпретировать как неизбежность для любого из кандидатов, — отмечают исследователи.

Количество кандидатов, которые преодолели рубеж в 70 лет, частично является результатом «революции здорового старения, произошедшей за последнее столетие», отмечают ученые.

Ожидаемая продолжительность жизни значительно увеличилась, к тому биомедицинские открытия предоставляют возможность прожить «дополнительные» годы в хорошем состоянии здоровья, внося значительный вклад в жизнь общества.

Напомним, ученым удалось установить главный механизм старения мозга и угасания памяти в пожилом возрасте.