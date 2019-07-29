Дональд Трамп став президентом США у віці 70 років, фото: Haberturk

https://racurs.ua/ua/n124873-ne-mojna-buty-zastarym-dlya-posady-prezydenta-ucheni.html

Ракурс

Вік не є важливим фактором для оцінювання придатності кандидатів у президенти до обіймання найважливішої посади в країні.

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Такі результати першого в історії дослідження, котре оцінювало довголіття та ймовірність виживання кандидатів, які прагнуть потрапити Білого дому, повідомляє прес-служба Американської федерації досліджень старіння.

Вік — це всього лише число, — наголошують дослідники.

Останнім часом в США виникла громадська дискусія з приводу можливості введення верхніх вікових обмежень для кандидатів у президенти. Нещодавні соціологічні дослідження показують, що чотири з десяти опитаних підтримують цю ініціативу.

Річ у тім, що четверо провідних претендентів в обох головних партіях країни вже подолали позначку в 70 років: сенатори Джо Байден (76 років), Берні Сандерс (77 років) і Елізабет Уоррен (70 років) від Демократичної партії, а також чинний президент республіканець Дональд Трамп (73 роки), який став у 2016 році найстаршим обраним президентом США у віці 70 років. Загалом, сім з 27 кандидатів, які наразі беруть участь у виборах, будуть старшими 70 років на день інавгурації в січні 2021 року. Це збільшує шанси того, що найстарший з коли-небудь обраних президентів США може бути приведений до присяги в той день.

Учені використали дані національної демографічної статистики Сполучених штатів для оцінки тривалості життя, тривалості здоров’я (років здорового способу життя), тривалості життя інвалідів і ймовірності виживання громадян США протягом чотирьох і восьми років з показниками, відповідними показниками всіх 27 поточних кандидатів на наступні два виборчі цикли.

Науково обґрунтовані оцінки дослідження показують, що майже всі кандидати відповідають критеріям життя в здоровому стані і без інвалідності не тільки на перший, але й на другий строк.

З оцінками для кожного з кандидатів можна ознайомитися за посиланням.

Тим не менш, наведені тут оцінки (сприятливі чи несприятливі) не слід інтерпретувати як неминучість для жодного з кандидатів, — наголошують дослідники.

Кількість кандидатів, котрі подолали рубіж у 70 років, частково є результатом «революції здорового старіння, що сталася за останнє сторіччя», наголошують учені.

Очікувана тривалість життя значно збільшилася, до того біомедичні відкриття надають можливість прожити «додаткові» роки в хорошому стані здоров’я, вносячи значний вклад у життя суспільства.

Нагадаємо, вченим вдалося встановити головний механізм старіння мозку і згасання пам’яті в похилому віці.