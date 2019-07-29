Террористы «Боко Харам» напали на село в Нигерии, фото: Ebony Magazine

https://racurs.ua/n124872-v-nigerii-islamisty-rasstrelyali-65-chelovek-vo-vremya-pohoronnoy-ceremonii.html

Ракурс

На северо-востоке Нигерии боевики исламистского террористического движения «Боко Харам» расстреляли по меньшей мере 65 человек во время похоронной церемонии. Еще как минимум 10 человек серьезно ранены.

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Инцидент произошел в субботу в одном из сел в штате Борно, куда боевики приехали на мотоциклах, сообщает агентство Reuters.

В этот момент жители села возвращались с похорон.

Отмечается, что непосредственно в момент этой атаки боевики убили 21 человека, еще 44 человека погибли, когда местные жители пытались дать отпор террористам.

Вероятно, эта атака террористов была местью с их стороны после того, как жители села и гражданские силы самообороны две недели назад убили 11 экстремистов в регионе.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам», которая в 2015 году присягнула на верность «Исламскому государству», пытается создать в регионе государство, управляемое законами шариата.

Члены «Боко Харам» также выступают за запрет любой общественной и политической деятельности, связанной с западными ценностями. По мнению террористов, правительство Нигерии «испорченно» западными идеями, поэтому они ведут с ним вооруженную борьбу.

Террористы также совершают нападения на гражданское население и похищения людей. В частности, широкий резонанс получили случаи нападения исламистов на школы и похищения девушек, которые там учились.

Сейчас штат Борно является эпицентром борьбы правительственных сил и местной самообороны с террористами «Боко Харам».

Напомним, недавно боевики «Боко Харам» совершили атаку на гуманитарный конвой организации «Действия против голода», которая оказывает необходимую помощь жителям северо-восточных районов Нигерии.