Терористи «Боко Харам» напали на село в Нігерії, фото: Ebony Magazine

https://racurs.ua/ua/n124872-u-nigeriyi-islamisty-rozstrilyaly-65-ludey-pid-chas-pohoronnoyi-ceremoniyi.html

Ракурс

На північному сході Нігерії бойовики ісламістського терористичного руху «Боко Харам» розстріляли щонайменше 65 людей під час похоронної церемонії. Ще принаймні 10 людей серйозно поранені.

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Інцидент стався в суботу в одному з сіл у штаті Борно, куди бойовики приїхали на мотоциклах, повідомляє агентство Reuters.

У цей момент жителі села поверталися з похорон.

Зазначається, що безпосередньо в момент цієї атаки бойовики вбили 21 особу, ще 44 людини загинули, коли місцеві жителі намагалися дати відсіч терористам.

Ймовірно, ця атака терористів була помстою з їхнього боку після того, як жителі села та цивільні сили самооборони два тижні тому вбили 11 екстремістів у цьому регіоні.

Радикальне ісламістське угрупування «Боко Харам», котре в 2015 році присягнуло на вірність «Ісламській державі», намагається створити в регіоні державу, керовану законами шаріату.

Члени «Боко Харам» також виступають за заборону будь-якої громадської та політичної діяльності, пов’язана із західними цінностями. На думку терористів, уряд Нігерії «зіпсований» західними ідеями, тому вони ведуть з ним збройну боротьбу.

Терористи також здійснюють напади на цивільне населення та викрадення людей. Зокрема, широкого резонансу набули випадки нападу ісламістів на школи та викрадення дівчат, що там навчалися.

Наразі штат Борно є епіцентром боротьби урядових сил та місцевої самооборони з терористами «Боко Харам».

Нагадаємо, нещодавно бойовики «Боко Харам» здійснили атаку на гуманітарний конвой організації «Дії проти голоду», котра надає необхідну допомогу жителям північно-східних районів Нігерії.