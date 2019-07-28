Позачергові вибори: суд зобов’язав провести перерахунок голосів в окрузі Пашинського

Сергій Пашинський, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n124871-pozachergovi-vybory-sud-zobov-yazav-provesty-pererahunok-golosiv-v-okruzi-pashynskogo.html

Ракурс

Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на всіх виборчих дільницях округу № 64 (Коростень).

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Відповідне рішення було ухвалене 27 липня за позовом довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» Вячеслава Сігачова. Про це повідомляє видання «Житомир.info».

Зазначається, що апеляцію на це рішення можна подати до 15.00 29 липня.

На позачергових парламентських виборах, голосування на яких відбулося 21 липня, на окрузі № 64 перемогу здобув народний депутат Верховної Ради VIII скликання, член парламентської фракції БПП, самовисуванець Володимир Арешонков. Він отримав 22 тис. 56 голосів виборців (27,63%), Сігачов зайняв друге місце з 21 тис. 416 голосів (26,83%).

Народний депутат Сергій Пашинський, котрий також балотувався у цьому окрузі, здобув 18,04% голосів виборців.

Нагадаємо, Львівський окружний суд ухвалив рішення здійснити перерахунок голосів на шести дільницях в окрузі № 119, також за позовом кандидата від «Слуги народу», який посів друге місце.