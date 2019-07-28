Внеочередные выборы: суд обязал провести пересчет голосов в округе Пашинского

Сергей Пашинский, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n124871-vneocherednye-vybory-sud-obyazal-provesti-pereschet-golosov-v-okruge-pashinskogo.html

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Житомирский окружной административный суд обязал пересчитать голоса на всех избирательных участках округа № 64 (Коростень).

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Соответствующее решение было принято 27 июля по иску доверенного лица кандидата от партии «Слуга народа» Вячеслава Сигачова. Об этом сообщает издание «Житомир.info».

Отмечается, что апелляцию на это решение можно подать до 15.00 29 июля.

На внеочередных парламентских выборах, голосование на которых состоялось 21 июля, на округе № 64 победил народный депутат Верховной Рады VIII созыва, член парламентской фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. Он получил 22 тыс. 56 голосов избирателей (27,63%), Сигачов занял второе место с 21 тыс. 416 голосов (26,83%).

Народный депутат Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, получил 18,04% голосов избирателей.

Напомним, Львовский окружной суд принял решение осуществить пересчет голосов на шести участках в округе № 119, также по иску кандидата от «Слуги народа», который занял второе место.