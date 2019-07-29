Жертвами стрілянини на фестивалі їжі в Каліфорнії стали щонайменше четверо осіб, фото: Patch

https://racurs.ua/ua/n124874-na-festyvali-yiji-v-kaliforniyi-stalasya-strilyanyna-ie-zagybli-ta-poraneni-video.html

Ракурс

На фестивалі їжі Gilroy Garlic, котрий відбувався неподалік американського міста Сан-Хосе, сталася стрілянина.

Loading...

В результаті щонайменше четверо людей загинули, повідомляє агентство BNO News.

Спочатку з’явилася інформація, що бригадам швидкої допомоги повідомили про 11 загиблих. Однак, за уточненою інформацією місцевої поліції, загинули четверо осіб, серед яких і підозрюваний, ще 15 людей поранені.

Інцидент стався у неділю ввечері. За словами свідків, були здійснені десятки пострілів.

На місце стрілянини прибула велика кількість співробітників служб екстреної допомоги, включаючи вертольоти і важко озброєну поліцію.

Очевидці повідомляють, що стрілком був молодий білий чоловік, котрий відкрив вогонь по одному з наметів фестивалю, перш ніж почав тікати з місця події. Ймовірно, він також є серед загиблих, проте не виключено, що був ще один стрілок.

Так, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в районі неподалік фестивалю через дві години після інциденту були чутні гучні хлопки — можливо, це були звуки пострілів.

Заснований в 1979 році Gilroy Garlic є одним з найбільших фестивалів їжі в США. Він триває три дні й проходить у місті Гілрой, приблизно за 50 км на південь від Сан-Хосе.

Нагадаємо, нещодавно в Нью-Йорку одна людина загинула та ще 11 осіб постраждали внаслідок стрілянини на дитячому майданчику.