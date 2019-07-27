США чекає президента Зеленського – Волкер. Фото: "Рубрика"

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Президента України Володимира Зеленського очікують у США, за словами представника Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курта Волкера.

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На даний момент відбувається узгодження дати візиту Зеленського в США між українською та американською стороною. Про прийняте рішення буде повідомлено пізніше. Про це Волкер повідомив сьогодні, 27 липня, під час прес-брифінгу у Києві.

За твердженням Волкера, для зустрічі президентів США і України до 1 вересня немає ніяких умов. Зеленському надійшло запрошення про візит від Дональда Трампа в цей четвер, 25 липня.

У свою чергу, Трамп поки не збирається відвідати Україну. Як зазначив Волкер, в робочому графіку президента США символічний короткий візит з Варшави в Україну поки не запланований.

Нагадаємо, що у червні цього року Волкер заявив, що майбутнє України на п’ять років вперед буде визначатися в найближчі три місяці, так як після виборів українці чекають від нової влади швидких і ефективних змін. Про це він повідомив під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.