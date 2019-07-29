У Кабулі 20 людей загинули під час нападу на офіс кандидата у віце-президенти. Фото: "Известия"

https://racurs.ua/ua/n124877-u-kabuli-20-ludey-zagynuly-pid-chas-napadu-na-ofis-kandydata-u-vice-prezydenty-foto.html

Ракурс

У Кабулі напад на офіс кандидата у віце-президенти Афганістану Амрулли Салеха забрав життя 20-ти осіб, і ще близько 50-ти отримали поранення, у тому числі і сам кандидат.

Loading...

Інцидент стався у неділю, 28 липня, о 16.40 за місцевим часом. За даними МВС Афганістану, за час шестигодинної перестрілки із бойовиками вдалося врятувати 150 мирних жителів. Крім того, чотирьох бойовиків, які обстрілювали будинок, вбили. Про це інформує «Радіо Свобода» із посиланням на повідомлення місцевої влади.

Напад почався з вибуху — бойовики замінували автомобіль, який знаходився неподалік від офісу Салеха і політичного руху, який він очолює. Після цього почався обстріл будівлі, який здійснювали щонайменше чотири бойовики.

Політик під час обстрілу знаходився у будівлі і отримав поранення. Крім того, травми отримали ще близько 50 осіб.

На даний момент відповідальність за напад не взяло жодне угруповання.

Нагадаємо, що під час парламентських виборів в Афганістані прогримів ряд вибухів поблизу виборчих дільниць Кабула. Внаслідок вибухів поранення отримали кілька цивільних осіб, а також поліцейські, які намагалися знешкодити саморобний вибуховий пристрій.