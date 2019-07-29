У Зеленського визначилися щодо постачання води й електроенергії до Криму. Фото: Sharknews

https://racurs.ua/ua/n124878-u-zelenskogo-vyznachylysya-schodo-postachannya-vody-y-elektroenergiyi-do-krymu.html

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У команді президента України Володимира Зеленського визначилися щодо дій із постачанням води й електроенергії в Крим, анексований Російською Федерацією в березні 2014 року.

Позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом до анексованого Криму є правильною і вірною. Про це заявив Антон Кориневич, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим, під час інтерв’ю виданню «Сьогодні».

Він зауважив, що Україна має продовжувати застосовувати механізми для тиску на державу-окупанта, для якої постачання води на територію Криму є важливою, бо це впливає на господарську діяльність.

На думку Кориневича, найближчим часом відбудуться певні зміни в цьому підході, але про подачу води на окупований півострів не йдеться.

У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом в Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція, — зазначив Кориневич.

За його словами, Офіс президента України має таку саму позицію і щодо постачання електричної енергії з материкової України до Криму.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу засудили анексію Криму і заявили, що подібні дії є викликом міжнародній безпеці.