Как реформируют СБУ, рассказал Данилюк. Фото: "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n124883-kak-reformiruut-sbu-rasskazal-daniluk.html

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О реформе Службы безопасности Украины, которую в команде президента Владимира Зеленского планируют ввести в ближайшее время, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

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Среди новых законопроектов, которые готовятся в рамках реформирования различных структур государственного управления Украины, есть и те, что касаются реформы СБУ. О деталях реформы этого силового ведомства Данилюк рассказал в интервью 24 каналу.

По словам Данилюка, СБУ должна стать мощнее, но только в одной ключевой сфере. Речь идет о контрразведке, то есть деятельности, осуществляемой специальными органами государства для борьбы против разведок других государств.

Также Данилюк анонсировал ликвидацию дополнительных функций, которые, по его словам, не присущие СБУ. В частности, речь идет о привлечении силовиков к решению проблем в экономической сфере и к борьбе с коррупцией.

Данилюк рассказал, что для реформирования СБУ уже создал группу из экспертов, которая очень быстро работает. Кроме этого, он отметил, что эта работа имеет активную поддержку международных партнеров Украины. Президент Зеленский тоже поддерживает такое реформирование СБУ.

В завершении Данилюк заявил, что к созданию законопроектов по реформированию СБУ должны быть привлечены ее сотрудники, а также украинские и западные партнеры.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 27 июня уволил трех чиновников Службы безопасности Украины и назначил нового руководителя Антитеррористического центра СБУ.