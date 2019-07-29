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Ракурс
Обыски в ОАСК осуществлялись 26 июля, фото: sout-kazan.ru

Обыски в ОАСК: подозрения судьям поступили на подпись только сегодня — Сарган

29 июл 2019, 12:10
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Подозрения на судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), обыски в помещении которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводило 26 июля, поступили на подпись заместителю генпрокурора только сегодня в 10.55.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейбсук сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк, — отметила Сарган, имея в виду руководителя Управления Специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который недавно заявил, что у следствия были намерения провести обыски также у судей, однако их не согласовало руководство ГПУ.

Горбатюк, в частности, заявлял, что Луценко сначала отказывал ему во встречах, а затем уехал в отпуск. Также он сообщил, что соответствующие документы направлены на подпись новому заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

Напомним, Луценко вчера сообщил журналистам, что примет «объективное решение» относительно подозрений судьям ОАСК после своего возвращения из отпуска 31 июля. Луценко также отрицает, что Горбатюк обращался к нему с этим вопросом.

Источник: Ракурс


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