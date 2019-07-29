Коаліція вже є, вона забере всі міністерські крісла — Герус. Фото "Главком"

https://racurs.ua/ua/n124886-koaliciya-vje-ie-vona-zabere-vsi-ministerski-krisla-gerus.html

Ракурс

До коаліції Верховної Ради нового скликання, яку сформує політична партія «Слуга народу», можуть увійти і майбутні народні депутати від партії «Голос», але це залежатиме від їхніх позицій і політичних побажань.

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Про таке заявив Андрій Герус, представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів, під час інтерв’ю для видання «РБК-Україна».

Крім цього, Герус повідомив, що монокоаліція «Слуги народу» забере всі міністерські крісла, бо законодавством не передбачено такого, щоби в уряді була опозиція.

Натомість, на думку Геруса, представникам опозиції у новому парламенті запропонують деякі комітети, щоб ніхто не сумнівався у демократичності нової влади. При цьому він сказав, що поки ще не має інформації, про які саме комітети Верховної Ради йдеться.

За словами Геруса, нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня. Після цього розпочнуться численні кадрові призначення в міністерствах, відомствах і на державних підприємствах.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що хотів би побачити в коаліції нові політичні сили, в яких має бути «адекватне бажання співпраці». Він висловлював сподівання, що такі питання, як депутатська недоторканість, будуть підтримані усіма політсилами, незалежно від того, будуть вони членами коаліції чи ні.

Нагадаємо, що партія «Голос» готова об'єднуватися в коаліцію з політичними силами, які є однодумцями політсили Святослава Вакарчука.