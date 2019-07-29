Інцидент стався сьогодні вранці, фото: «Краснодарские известия»

https://racurs.ua/ua/n124887-u-dnipri-pid-chas-ruhu-zagorivsya-tramvay-video.html

Ракурс

У Дніпрі сьогодні під час руху загорівся трамвай, котрий слідував маршрутом № 9.

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Повідомлення про інцидент надійшло до пожежників о 8.40, повідомляє видання «Інформатор».

Зазначається, що займання сталося, коли транспортний засіб перебував на вулиці Любарського.

Як згодом виявилося, осередок займання розташовувався під днищем трамвая. Горіла коробка СЛЕ (силова лінія електромережі), площа, охоплена вогнем, становила 2 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 8.56, ліквідовано — о 9.01. Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів чи співробітників електротранспортного підприємства не постраждав.

Нагадаємо, в середині липня в Харкові під час руху загорілося маршрутне таксі з пасажирами. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, водій встиг вчасно вивести з транспортного засобу пасажирів. Транспортному засобу було завдано значних ушкоджень, на момент прибуття пожежників полум’я охопило площу 10 кв. м.