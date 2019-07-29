Задержание патрульных в Днепре: начальник полиции Днепропетровщины уволен

Виталий Глуховеря, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n124892-zaderjanie-patrulnyh-v-dnepre-nachalnik-policii-dnepropetrovschiny-uvolen.html

Ракурс

Начальник полиции Днепропетровской области Валерий Глуховеря уволен с должности.

Loading...

Соответствующий приказ подписал глава Нацполиции Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Аресоном Аваковым. Об этом сообщается на странице Нацполиции в социальной сети Фейсбук.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя областной милиции назначен Артем Васицький.

Отмечается, что относительно Глуховери согласно приказу Авакова от 27 июля было начато служебное расследование.

Его причиной стал резонансный инцидент с задержанием полицейским спецназом КОРД патрульных полицейских, которые остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Глуховери. Хотя этот инцидент произошел еще в сентябре 2018 года, резонанс вызвало недавнее обнародование видеозаписи события в соцсетях.

В пресс-службе Нацполиции отмечают, что выводы этого расследования будут переданы в Госбюро расследований (ГБР).

Сегодня Глуховеря обратился к главе Нацполиции с рапортом об увольнении с занимаемой должности. Этот рапорт был удовлетворен.

Глуховерю на должность главы полиции Днепропетровской области назначили в мае 2017 года.

Напомним, ГБР по факту задержания патрульных открыло уголовное производство.