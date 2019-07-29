Затримання патрульних у Дніпрі: начальника поліції Дніпропетровщини звільнено

Віталій Глуховеря, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n124892-zatrymannya-patrulnyh-u-dnipri-nachalnyka-policiyi-dnipropetrovschyny-zvilneno-nacpoliciya.html

Ракурс

Начальника поліції Дніпропетровської області Валерія Глуховерю звільнено з посади.

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Відповідний наказ підписав голова Нацполіції Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Аресоном Аваковим. Про це повідомляється на сторінці Нацполіції в соціальній мережі Фейсбук.

Наразі виконуючим обов’язки керівника обласної поліції призначено Артема Васицького.

Зазначається, що щодо Глуховері згідно з наказом Авакова від 27 липня було почате службове розслідування.

Його причиною став резонансний інцидент із затриманням поліцейським спецназом КОРД патрульних поліцейських, котрі зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Глуховері. Хоча цей інцидент стався ще у вересні 2018 року, резонанс викликало нещодавнє оприлюднення відеозапису події в соцмережах.

У прес-службі Нацполіції зазначають, що висновки цього розслідування будуть передані до Держбюро розслідувань (ДБР).

Сьогодні Глуховеря звернувся до очільника Нацполіції з рапортом про звільнення із займаної посади. Цей рапорт було задоволено.

Глуховерю на посаду очільника поліції Дніпропетровської області призначили в травні 2017 року.

Нагадаємо, ДБР за фактом затримання патрульних відкрило кримінальне провадження.