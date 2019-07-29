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Ракурс
Меган Маркл стала редактором модного журналу Vogue. Фото: teleprogramma.pro

Меган Маркл стала редактором модного журналу Vogue (ФОТО)

29 лип 2019, 14:22
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Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, вперше в історії виступила у ролі запрошеного редактора модного журналу Vogue.

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Герцогиня Сассекська долучилася до створення обкладинки і наповнення вересневого випуску видання. Про це повідомив у Instagram головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

На обкладинці номера розміщено фотографії 15 жінок, які «змінили світ». Поряд із ними зображено дзеркало, яке, за задумом, каже читачам, що кожен із них теж змінює світ на краще.

Героїнь для обкладинки відбирала Меган Маркл. Серед них є 81-річна актриса Джейн Фонда, 50-річна супермодель Крісті Терлінгтон, 52-річна акторка Сальма Хаєк, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг і 39-річна прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Окрім того, дружина принца підготувала редакційний матеріал про роль жінок у сучасному суспільстві.

Меган Маркл стала редактором модного журналу Vogue. Фото: edward_enninful / Instagram

Еннінфул уточнив, що робота Меган над номером британського Vogue тривала кілька місяців. Він надійде у продаж 2 серпня й буде найоб'ємнішим цьогоріч. Передбачається, що в разі успіху цього номера, герцогиня продовжить співпрацю з журналом.

Одразу після появи в інтернеті зображення обкладинки спецвипуску Vogue робота Меган Маркл отримала масу захоплених відгуків за стильність і сміливість ідеї. Але згодом користувачі почали акцентувати увагу на тому, що серед героїнь номера немає представниць британської монаршої родини, зокрема, королеви Єлизавети II.

Окрім того, Меган запідозрили у плагіаті. У 2016 році австралійські автори Саманта Брет і Стеф Адамс створили бестселер «Змінюють правила гри» про 40 успішних жінок із усього світу, які йшли до своєї мети попри різні перешкоди і думку громадськості. На обкладинці видання було розміщено чорно-білі фотографії героїнь, у тому числі й фото Меган Маркл.

Меган Маркл запідозрили у плагіаті. Фото: Обкладинка книги «Змінюють правила гри»

Джерело: Ракурс


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