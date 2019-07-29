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Штормове попередження: погода погіршиться на заході та півночі України. Фото: "Апостроф"

Штормове попередження: погода погіршиться на заході та півночі України (КАРТА)

29 лип 2019, 14:00
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Синоптики попереджають, що сьогодні в другій половині дня та впродовж доби 30 липня у західних та більшості північних областей України прогнозуються грози (I рівень небезпеки, жовтий), град і шквали вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Штормове попередження в Україні. Фото: Укргідрометцентр

29 липня на Закарпатті місцями очікуються значні дощі (І рівень небезпечності). Внаслідок цього на малих водотоках та верхів’ях річок Закарпатської області ймовірне швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,2−0,5 м. В місцях проходження сильних злив можливе формування місцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.

На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня, а також упродовж доби 30 липня синоптики очікують грози, в окремих районах шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності).

У південних, центральних, східних, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 29 липня.

30 липня вночі в західних, місцями в північних та центральних областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Вдень така погода охопить більшу частину території України.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 29 липня буде сонячною в більшості регіонів. Опади очікуються лише в частині західних, а також у Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: Ракурс


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