Штормове попередження: погода погіршиться на заході та півночі України. Фото: "Апостроф"

https://racurs.ua/ua/n124890-shtormove-poperedjennya-pogoda-pogirshytsya-na-zahodi-ta-pivnochi-ukrayiny-karta.html

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Синоптики попереджають, що сьогодні в другій половині дня та впродовж доби 30 липня у західних та більшості північних областей України прогнозуються грози (I рівень небезпеки, жовтий), град і шквали вітру до 15−20 м/с. Про це повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

29 липня на Закарпатті місцями очікуються значні дощі (І рівень небезпечності). Внаслідок цього на малих водотоках та верхів’ях річок Закарпатської області ймовірне швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,2−0,5 м. В місцях проходження сильних злив можливе формування місцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.

На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня, а також упродовж доби 30 липня синоптики очікують грози, в окремих районах шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності).

У південних, центральних, східних, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 29 липня.

30 липня вночі в західних, місцями в північних та центральних областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності). Вдень така погода охопить більшу частину території України.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 29 липня буде сонячною в більшості регіонів. Опади очікуються лише в частині західних, а також у Сумській та Чернігівській областях.