Дмитро Дубілет, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n124889-u-zelenskogo-anonsuvaly-proekty-dlya-pereviznykiv-scho-dopomojut-pracuvaty-po-bilomu.html

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У команді нового президента України Володимира Зеленського готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів.

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Деякі з цих проектів невдовзі будуть анонсовані. Про це в інтерв’ю виданню «theБабель» заявив радник виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова Дмитро Дубілет.

За словами Дубілета, це рішення опрацьовується з новим очільником митниці Максимом Нефьодовим. Наразі деталі відповідного проекту ще не узгоджені, проте 1 серпня очікується перший експеримент з цього питання.

Це стосуватиметься так званих «консолідованих вантажів, коли в одному контейнері багато різних найменувань, — наголосив Дубілет.

За його словами, наразі такий тип вантажів майже неможливо легально ввезти в Україну, оскільки відповідна процедура недостатньо чітко виписана.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк нещодавно розповів, які реформи СБУ готують у команді нового президента. Зокрема, у спецслужби планують забрати додаткові «непритаманні СБУ» функції, такі як залучення силовиків до боротьби з корупцією.