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Ракурс
Дмитро Дубілет, фото: «Цензор.НЕТ»

У Зеленського анонсували проекти для перевізників, що допоможуть працювати «по-білому»

29 лип 2019, 13:47
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У команді нового президента України Володимира Зеленського готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів.

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Деякі з цих проектів невдовзі будуть анонсовані. Про це в інтерв’ю виданню «theБабель» заявив радник виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова Дмитро Дубілет.

За словами Дубілета, це рішення опрацьовується з новим очільником митниці Максимом Нефьодовим. Наразі деталі відповідного проекту ще не узгоджені, проте 1 серпня очікується перший експеримент з цього питання.

Це стосуватиметься так званих «консолідованих вантажів, коли в одному контейнері багато різних найменувань, — наголосив Дубілет.

За його словами, наразі такий тип вантажів майже неможливо легально ввезти в Україну, оскільки відповідна процедура недостатньо чітко виписана.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк нещодавно розповів, які реформи СБУ готують у команді нового президента. Зокрема, у спецслужби планують забрати додаткові «непритаманні СБУ» функції, такі як залучення силовиків до боротьби з корупцією.


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