Дмитрий Дубилет, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n124889-u-zelenskogo-anonsirovali-proekty-dlya-perevozchikov-kotorye-pomogut-rabotat-po-belomu.html

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В команде нового президента Украины Владимира Зеленского готовят проекты для перевозчиков, призванные помочь им работать «по-белому» и меньше платить взяток.

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Некоторые из этих проектов вскоре будут анонсированы. Об этом в интервью изданию «theБабель» заявил советник исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, это решение прорабатывается с новым главой таможни Максимом Нефедовым. Сейчас детали соответствующего проекта еще не согласованы, на 1 августа ожидается первый эксперимент по этому вопросу.

Это будет касаться так называемых «консолидированных грузов, когда в одном контейнере много различных наименований, — отметил Дубилет.

По его словам, сейчас такой тип грузов почти невозможно легально ввезти в Украину, поскольку соответствующая процедура недостаточно четко выписана.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк недавно рассказал, какие реформы СБУ готовят в команде нового президента. В частности, у спецслужбы планируют забрать дополнительные «несвойственные СБУ» функции, такие как привлечение силовиков к борьбе с коррупцией.