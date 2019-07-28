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У більшості регіонів 29 липня зберігатиметься сонячна погода

Погода в Україні на 29 липня: сонячно в більшості регіонів (КАРТА)

28 лип 2019, 15:39
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Погода в Україні 29 липня буде сонячною в більшості регіонів. Опади очікуються лише в частині західних, а також у Сумській та Чернігівській областях.

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Температура повітря вночі становитиме 16−19°, на півдні — до 21°. Вдень очікується 28−32°, на півдні — до 34°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 29 липня буде сонячною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19°, вдень — 29−31°. Вітер північний, 3−8 м/с.

У Львові ніч мине без опадів, вдень очікується дощ. Температура повітря вночі — 16−18°, вдень — 29−31°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

В Одесі синоптики опадів не обіцяють. Температура повітря вночі становитиме 18−20°, вдень — 29−31°. Вітер південний, 3−8 м/с.

У Дніпрі 29 липня опади також не очікуються. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 31−33°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

У Харкові метеорологи опадів не очікують. Вночі температура повітря становитиме 16−18°, вдень — 29−31°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

На Закарпатті вдень та вночі дощитиме. Температура вночі становитиме 16−18°, вдень — 28−30°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Україні 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 29 липня буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка в Києві 29 липня. Фото: gismeteo

Нагадаємо, рясна злива з градом призвела до затоплення центру Рівного 26 липня.

Джерело: Ракурс


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