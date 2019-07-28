Коники стрибунці заполонили Лас-Вегас. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n124859-v-amerykanskomu-las-vegasi-navala-komah-konyky-strybunci-zapolonyly-misto-video.html

Ракурс

У Лас-Вегасі (штат Невада, Сполучені Штати Америки) фіксується величезна кількість великих коників.

Loading...

Мільйони комах збилися в зграю та заполонили центр міста. Коники шукають у Лас-Вегасі їжу, але її там для них немає. Про це 28 липня повідомляє «Популярная механика».

Ентомолог Джефф Найт пояснив, що причиною навали коників стала погода. Фахівець нагадав, що поєднання вологої зими і весни вже не вперше призводить до таких наслідків, подібне повторюється раз на кілька років.

Для людини ці комахи абсолютно нешкідливі. Їх присутність у Лас-Вегасі та на півдні штату Невада триватиме ще кілька тижнів. Очікується, що потім комахи мігрують на північ. Національна метеослужба США у зв’язку з навалою комах поширила попередження для водіїв.

Нагадаємо, у квітні 2019 року на майданчику для розведення бджіл у місті Елвіні (штат Техас, США) невідомі особи з незрозумілих причин підпалювали вулики, вбивши загалом півмільйона бджіл. Мотиви зловмисників були невідомі.