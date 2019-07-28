Монумент УПА в Харкові. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n124858-u-harkovi-vandaly-zalyly-farbou-pam-yatnyk-voyinam-upa-foto.html

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Пам’ятник у Київському районі Харкова, встановлений у Молодіжному парку на честь загиблих воїнів Української повстанської армії, пошкодили невідомі.

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Зловмисники залили монумент фарбою. Поліція отримала інформацію про подію 28 липня о 8.22. На місці події працювала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Про це сьогодні повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що правопорушники залили монумент червоною фарбою. Поліцейські намагаються встановити особи невідомих.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, 14 березня у Рівному невідомі понівечили меморіал Монумент Вічної Слави. Вандали здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу.