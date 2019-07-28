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Ракурс
Монумент УПА в Харькове. Фото: Depo.ua

В Харькове вандалы залили краской памятник воинам УПА (ФОТО)

28 июл 2019, 14:17
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Памятник в Киевском районе Харькова, установленный в Молодежном парке в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии, повредили неизвестные.

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Злоумышленники залили монумент краской. Полиция получила информацию о происшествии 28 июля в 8.22. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Об этом сегодня сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что правонарушители залили монумент красной краской. Полицейские пытаются установить личности неизвестных.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

Поврежденный памятник УПА в Харькове. Фото: Нацполиция

Напомним, 14 марта в Ровно неизвестные осквернили мемориал Монумент Вечной Славы. Вандалы осуществили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.

Источник: Ракурс


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