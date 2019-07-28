Монумент УПА в Харькове. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n124858-v-harkove-vandaly-zalili-kraskoy-pamyatnik-voinam-upa-foto.html

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Памятник в Киевском районе Харькова, установленный в Молодежном парке в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии, повредили неизвестные.

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Злоумышленники залили монумент краской. Полиция получила информацию о происшествии 28 июля в 8.22. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Об этом сегодня сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что правонарушители залили монумент красной краской. Полицейские пытаются установить личности неизвестных.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, 14 марта в Ровно неизвестные осквернили мемориал Монумент Вечной Славы. Вандалы осуществили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.