Кузнечики заполонили Лас-Вегас. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n124859-v-amerikanskom-las-vegase-nashestvie-nasekomyh-kuznechiki-okkupirovali-gorod-video.html

Ракурс

В Лас-Вегасе (штат Невада, Соединенные Штаты Америки) фиксируется огромное количество больших кузнечиков.

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Миллионы насекомых сбились в стаю и оккупировали центр города. Кузнечики ищут в Лас-Вегасе еду, но ее там для них нет. Об этом 28 июля сообщает «Популярная механика».

Энтомолог Джефф Найт объяснил, что причиной нашествия кузнечиков стала погода. Специалист напомнил, что сочетание влажной зимы и весны уже не впервые приводит к таким последствиям, подобное повторяется раз в несколько лет.

Для человека эти насекомые абсолютно безвредны. Их присутствие в Лас-Вегасе и на юге штата Невада продлится еще несколько недель. Ожидается, что потом насекомые мигрируют на север. Национальная метеослужба США в связи с нашествием насекомых распространила предупреждение для водителей.

Напомним, в апреле 2019 года на площадке для разведения пчел в городе Элвине (штат Техас, США) неизвестные лица по непонятным причинам поджигали ульи, убив всего полмиллиона пчел. Мотивы злоумышленников были неизвестны.