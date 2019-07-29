Меган Маркл стала редактором модного журнала Vogue. Фото: teleprogramma.pro

https://racurs.ua/n124891-megan-markl-stala-redaktorom-modnogo-jurnala-vogue-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, впервые в истории выступила в роли приглашенного редактора модного журнала Vogue.

Loading...

Герцогиня Сассекская приобщилась к созданию обложки и наполнению сентябрьского выпуска издания. Об этом сообщил в Instagram главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

На обложке номера размещены фотографии 15 женщин, которые «изменили мир». Наряду с ними изображено зеркало, которое, согласно задумке, говорит читателям, что каждый из них тоже меняет мир к лучшему.

Героинь для обложки отбирала Меган Маркл. Среди них есть 81-летняя актриса Джейн Фонда, 50-летняя супермодель Кристи Терлингтон, 52-летняя актриса Сальма Хайек, 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг и 39-летняя премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Кроме того, супруга принца подготовила редакционный материал о роли женщин в современном обществе.

Эннинфул уточнил, что работа Меган над номером британского Vogue длилась несколько месяцев. Он поступит в продажу 2 августа и буде самый объемным в этом году. Предполагается, что в случае успеха этого номера, герцогиня продолжит сотрудничество с журналом.

Сразу после появления в интернете изображения обложки спецвыпуска Vogue работа Меган Маркл получила массу восторженных отзывов за стильность и смелость идеи. Но затем пользователи начали акцентировать внимание на том, что среди героинь номера нет представительниц британской монаршей семьи, в частности, королевы Елизаветы II.

Кроме того, Меган заподозрили в плагиате. В 2016 году австралийские авторы Саманта Брет и Стеф Адамс создали бестселлер «Меняющие правила игры» о 40 успешных женщинах со всего мира, которые шли к своей цели несмотря на различные препятствия и мнение общественности. На обложке издания были размещены черно-белые фотографии героинь, в том числе и фото Меган Маркл.