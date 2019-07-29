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Супрун може податися в письменники після відставки. Фото: "Телеканал 24"
Супрун може податися в письменники після відставкиhttps://racurs.ua/ua/n124896-suprun-moje-podatysya-v-pysmennyky-pislya-vidstavky.htmlРакурс
Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я, прокоментувала можливість своєї відставки і розповіла про те, що має намір зробити до офіційного призначення нового складу Кабміну.
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За словами Супрун, до того моменту, як буде обраний новий прем'єр-міністр і визначаться кандидати у міністерства, вона продовжить свою роботу. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на виступ Супрун перед початком всеукраїнської акції по вакцинації проти дифтерії і правця.
Міністр підкреслила, що «охорона здоров’я має бути поза політикою незалежно від соціального чи матеріального статусу», а у лікарів повинні бути всі умови для спокійного продовження роботи.
Також Супрун додала, що у разі відсторонення від роботи в Міністерстві охорони здоров’я, вона планує видати книгу з порадами щодо здорового способу життя. Вона вважає, що у нашій країні дуже мало існує книг про здоров’я, і щоб виправити цю ситуацію, вона готова податися в письменники.
Крім того, в її планах — залучення іноземних інвестицій у систему охорони здоров’я України. Супрун зазначила, що «в нашій інфраструктурі все погано, а у держави немає багато коштів, щоб це робити».
Нагадаємо, що раніше Супрун відреагувала на скандал у МОЗ щодо оголошеної підозри керівнику експертного центру у службовій недбалості, назвавши цю справу сфабрикованою. На її думку, така підозра є політично мотивованою.
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