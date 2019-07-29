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В Германии мужчина толкнул под поезд ребенка и его мать. Фото: РИА "Новости"
В Германии мужчина толкнул под поезд ребенка и его матьhttps://racurs.ua/n124899-v-germanii-mujchina-tolknul-pod-poezd-rebenka-i-ego-mat.htmlРакурс
В Германии на железнодорожном вокзале Франкфурта схватили мужчину, который подозревается в умышленном убийстве ребенка.
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Утром в понедельник, 29 июля, мужчина 40 лет эритрейского происхождения столкнул восьмилетнего ребенка и его мать на рельсы перед проезжающим высокоскоростным поездом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий информационный портал Hessenschau.
По предварительным данным правоохранителей, ребенок погиб на месте происшествия в результате полученных травм. Его мать, 40-летняя женщина, тоже получила многочисленные травмы, но благодаря падению между рельсами ей удалось выжить. В данный момент она госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь.
Подозреваемого полиция успела задержать до того, как он попытался покинул территорию вокзала. Мотив совершения преступления в данный момент выясняется.
Напомним, что в Индии женщине, которая упала под поезд в городе Мумбаи, удалось выжить. Это произошло благодаря заблаговременной реакции машиниста, который заметил ее на рельсах.
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